Arıcak'ta ücretsiz kurs
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Arıcak'ta ücretsiz kurs

Arıcak Kaymakamlığınca ücretsiz bağlama, gitar ve ney kursu açıldı.

12.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:20
Arıcak'ta ücretsiz kurs

Kaymakamlığınca ücretsiz bağlama, gitar ve ney kursu açıldı.

Kaymakam yaptığı açıklamada, kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yaşam ve Aile Destek Merkezi'deki kursların gençlerin sosyal alanda gelişme kaydetmesine katkı sunduğunu söyledi.

Öztürk, "Mmüzik odamızda öğrencilerimize ve sivillere yönelik ücretsiz gitar, bağlama ve ney kurslarımızı başlattık. Enstrüman kurslarımız, halkımızın sosyal etkileşimini arttıracak, yeni beceriler kazanmalarına olanak sağlayacak." dedi.

Kaynak: AA
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