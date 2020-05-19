Arıcak'ta 65 yaş ve üstü vatandaşlara iftar saatlerinde sıcak yemek ikramı
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Arıcak'ta 65 yaş ve üstü vatandaşlara iftar saatlerinde sıcak yemek ikramı

Elazığ'ın Arıcak Kaymakamlığı, ramazanda 65 yaş ve üstü vatandaşlara iftar saatlerinde sıcak yemek ikramında bulunuyor.

Arıcak'ta 65 yaş ve üstü vatandaşlara iftar saatlerinde sıcak yemek ikramı
19.05.2020 20:18 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:18

Elazığ'ın Arıcak Kaymakamlığı, ramazanda 65 yaş ve üstü vatandaşlara iftar saatlerinde sıcak yemek ikramında bulunuyor.

Kaymakam Şenol Öztürk, yaptığı açıklamada, ilçede göreve başlar başlamaz "Sıcak Yemek Projesi" ve "Temiz Evim Projesi"ni hayata geçirdiklerini belirtti.

Bu projelerin yaklaşık 2 yıldır devam ettiğini, ayrıca ramazanda koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü 235 yaşlı vatandaşa iftar saatlerinde sıcak yemek ikramında bulunduklarını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız pandemi sürecinde yaşlı vatandaşlarımızın dışarı çıkması kısıtlandı. Bu tür sosyal projelerimiz sayesinde 65 yaş üstü vatandaşlarımız, evlerinde asli ihtiyaçlarını görme noktasında hiç bir sıkıntı yaşamadılar. İyi ki bu projeleri zamanında başlatmışız. Aynı zamanda özellikle bu süreçte hijyen kurallarına büyük önem veriyoruz. Herkesin kendine özel kapları var, o kaplara yemekler konularak kendilerine teslim ediyoruz. Personelimiz de yine aynı şekilde hijyen ve temizlik hususunda çok dikkatli. Hemşehrilerimiz müsterih olsun, biz onları ikametlerinde asla zorda bırakmayacağız. Sosyal devlet anlayışı, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince harfiyen işlemektedir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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