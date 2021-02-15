Ariana Grande en sevdiği oyunu açıkladı: Sackboy A Big Adventure

Geniş bir hayran kitlesi olan Ariana Grande, en sevdiği oyuna Six Thirty parçasında yer verdi. Ariana Grande 2020'de yayımladığı parçası Six Thirty'de Sackboy A Big Adventure'dan bir referans paylaştı.

Ünlü şarkıcı Ariana Grande video oyunlarına meraklı olan sanatçılardan biri olarak sık sık paylaşımlarında oyunlara yer veriyor. Yakın tarihte yaptığı bir canlı yayında, Ariana Grande Sackboy A Big Adventure'ın en sevdiği oyunlar arasında yer aldığını söyledi. Six Thirty şarkısında ise bir kısmıda oyuna değinerek favorisi olduğunu böylece belirtmiş oldu. İşte dahafazlası haberimizde.

BİR SACKBOY A BIG ADVENTURE HAYRANI: ARIANA GRANDE

Ariana Grande, son parçası Six Thirty'de Sackboy A Big Adventure'dan bir referans paylaştı. Ariana Grande'nin bu şarkısını eğer dinlediyseniz, "Sıkıldığımda ne yapacaksın? Saat 2'de video oyunları oynamak istiyorum?" kısmı dikkatlerden kaçmamıştır. Bir hayranı ise Ariana'ya bu dizenin hangi oyunlar ile ilgili olduğunu sordu. Ariana ise "Bu iyi bir soru. Sanırım bunu yazdığımda Mario Party, Mario Kart'tan bahsediyordum, ama şimdi… eğer şimdi söylersem, Sackboy'dan bahsediyor olurdum." açıklamasında bulundu.

Video bir süre sonra Sackboy A Big Adventure'ın resmi hesabından RT'lendi ve yayınlayıcılar Grande'yi gece saat 2'de oyun oynadığı için tebrik etti. Bu RT, Sumo Digital'in en son platform oyununu oynamamış olanlar ve oyunu keşfetmemiş olanlar için ise güzel bir reklam kampanyası olmuş oldu.

Sumo Digital'in Sackboy A Big Adventure oyunu PS4 ve PS5 için kullanıcılara sunulmaya başlandı. Oyunu PlayStation Store üzerinden sartın alabilir ve Sackboy'un yeni maceralarına yeni nesil üzerindenk katılabilirsiniz.

Oyun Hakkında bilgi verecek olursak ise: Kötülük ustası Vex (aşağı yukarı kaos ve korkudan doğan, efsaneviye yakın bir varlık), Sackboy'un arkadaşlarını kaçırarak onları Altüst Eder'ini yeniden doğmak için zorluyor. En tehlikeli ve kötü şey olan bu cihaz, Sanatdünya'yı saf hayalgücü ve masumiyet şeklinde masum rüyalardan oluşan fantastik bir diyar olmaktan çıkarıp... Çorak ve kavruk bir rüya diyarına çevirme peşinde. Fakat efsaneye göre, Sanatdünya'nın efsanevi koruyucuları olan Örgü Şövalyeler'in kadim birliğinden bahseden bir kehanet var.

Yalnızca en cesur, korkusuz, mert ve evet, yürekli olanlar, kelimelerin neredeyse kifayetsiz kaldığı korku ve tehlike dolu bu zamana karşı yarışta günü kurtarabilir. Tehlike çok büyük. Vex'i alt et. Sack Halkı'nı kurtar. Günü kurtar. Kaderini gerçekleştirme vakti geldi Sackboy. Yünlü bir maceraperest ve kahramandan sonra… Örgü Şövalye olma vakti.