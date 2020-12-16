Arı zararlısı varroa hastalığına karşı toplu mücadele başlıyor
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Arı zararlısı varroa hastalığına karşı toplu mücadele başlıyor

16.12.2020 10:19 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:23
Arı zararlısı varroa hastalığına karşı toplu mücadele başlıyor

Aydın il genelinde arı zararlısı varroa hastalığına karşı yapılacak mücadele için planlama toplantısı yapıldı.

Aydın il genelinde arı zararlısı varroa hastalığına karşı yapılacak mücadele için planlama toplantısı yapıldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı Hamit Eray Yeşilçayır başkanlığında, ADÜ Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. Serkan Bakırcı, Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Aydın Tarı, Arı hastalık ve zararlıları ile mücadele konu sorumlusu Veteriner Hekim Hakan Kaya ve Veteriner Hekim Dr. Emine Yıldız'ın katılımıyla planlama toplantısı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı talimatları doğrultusunda arı zararlısı olan varroa hastalığına yönelik mücadele çalışmaları kapsamında, 2021 yılı içinde yapılacak mücadele yöntemini, takvimini ve eğitim çalışmalarını belirlemek üzere planlama toplantısı gerçekleştirildi. Aydın'da varroa hastalığına karşı mücadelenin toplu ve senkronize bir şekilde yapılmasına, bu amaçla il genelindeki arıcılarına bu hastalıkla mücadeleye yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunulmasına karar verilerek ve ilçede uygulanacak toplu mücadele takvimi belirlendi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden çalışmalarla ilgili olarak yapılan açıklamada, "İlçelerimizde yürütülecek olan faaliyetler, hastalıkla mücadele dönemleri olan erken ilkbaharda başlatılıp, geç sonbahar döneminde devam ettirilecektir. ADÜ Veteriner Fakültesi ve Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü işbirliğinde, kurumumuzda görevli konu sorumlusu veteriner hekimler ile sahada görev yapmakta olan serbest veteriner hekimlere Varroa Hastalığına ilişkin Covid-19 tedbirleri kapsamında online eğitimler verilerek faaliyetlere başlanacak, ardından eğitim alan personelimiz arıcılarımıza teknik destek sağlayacaktır. Kovid-19 pandemisinin ülkemizdeki seyrine göre belirlenecek dönemlerde arıcılarımızın da katılım sağladığı eğitim faaliyetleri düzenlenmesi planlanmaktadır. İlimizde "Varroa Hastalığına Karşı Toplu Mücadele Çalışmaları" kapsamındaki detaylar, ilerleyen dönemlerde İl Müdürlüğümüz ve Arı Yetiştiricileri Birliği sayfalarından paylaşılacaktır. Düzenlenen toplantıya katılımları ve destekleri için, Doç. Dr. Serkan Bakırcı' ya, Veteriner Hekimleri Odası Başkanımız Sayın Cemil Şahin' e ve Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanımız Ayhan Özdemir' e teşekkürlerimizi sunarız" denildi. - AYDIN

Arı zararlısı varroa hastalığına karşı toplu mücadele başlıyor
Arı zararlısı varroa hastalığına karşı toplu mücadele başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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