HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Arı yetiştiricilerinden tüketiciye "belgesiz üretim" uyarısı

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde artan arı ürünleri tüketimiyle merdiven altı ve belgesiz üretimin de çoğaldığını belirterek, "Vatandaşlarımız bu dönemde işletme belgesi bulunmayan ve nerede üretildiği belli...

Arı yetiştiricilerinden tüketiciye
27.08.2020 11:03 | Son Güncelleme: 27.08.2020 11:03

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde artan arı ürünleri tüketimiyle merdiven altı ve belgesiz üretimin de çoğaldığını belirterek, "Vatandaşlarımız bu dönemde işletme belgesi bulunmayan ve nerede üretildiği belli olmayan ürünlerden kaçınmalı." dedi.

Şahin, AA muhabirine, salgın nedeniyle arıcılık sektörü üretiminde aksama olmadığını, yetkililerin de arıcıların üretim yapması konusunda her türlü kolaylığı sağlandığını söyledi.

Salgın döneminde dünyada arı ürünlerinin yoğun rağbet gördüğünü ifade eden Şahin, "Özellikle bizim balımız, propolisimiz, polenimiz ve arı sütümüz ciddi rağbet gördü. Şu anda piyasada bu ürünlerin kalmadığını söyleyebiliriz. Herkes gerek arı sütü gerek propolis konusunda arayış içinde." diye konuştu.

Piyasada geçen yılki balların tükendiği bilgisini veren Şahin, yeni üretilen arı ürünlerinin de piyasaya sunulduğunu bildirdi.

"Markalı ballar gönül rahatlığıyla alınabilir"

Şahin, piyasada birçok yerde çeşitli balların satıldığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Pandemi sürecinde artan arı ürünleri tüketimiyle merdiven altı ve belgesiz üretim de çoğaldı. Vatandaşlarımız bu dönemde işletme belgesi bulunmayan ve nerede üretildiği belli olmayan ürünlerden kaçınmalı. İnsanlar bağışıklık sistemini güçlendirmek için bal alırken merdiven altı ürünler insan sağlına zarar verebilir. Bizim birliklerimiz analizli bal satıyorlar. Vatandaşlarımız, birliklerimizden olduğu gibi marketlerden ve mağazalardan markalı balları gönül rahatlığıyla satın alabilirler."

Arı ürünlerinin güneşe maruz kalmaması gerektiğine işaret eden Şahin, şüpheli görülen ürünlere ilişkin il veya ilçe tarım müdürlüklerine müracaat edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bal fiyatları yükseldi

Bu yıl olumsuz hava şartlarından dolayı bal üretiminde düşüş olabileceğini belirten Şahin, iç tüketimde herhangi bir sorun yaşanmayacağını ancak bal ihracatının geçen yıla göre azalabileceğini söyledi.

Şahin, arıcılık maliyetlerinin arttığına da dikkati çekerek, arı ürünleri fiyatlarının geçen yıla göre yaklaşık yüzde 35 arttığını kaydetti.

Ziya Şahin, arı ürünleri fiyatlarının çok yüksek olmadığını, artışların maliyetlerdeki yükselişten kaynaklandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak Güncel
Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik Politika
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti Güncel
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti
Bir kadın cinayeti daha işlenecekti! Tüfekle kovalanan kadını, vicdanlı esnaf kurtardı 3. Sayfa
Bir kadın cinayeti daha işlenecekti! Tüfekle kovalanan kadını, vicdanlı esnaf kurtardı
Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı Spor
Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı
Antalyalı vatandaş, hatalı basım 50 TL'ye bin katı fiyat biçti Ekonomi
Antalyalı vatandaş, hatalı basım 50 TL'ye bin katı fiyat biçti
Uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanınan kamu personelinin mali haklarında ve maaşında kesinti olmayacak
Uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanınan kamu personelinin mali haklarında ve maaşında kesinti olmayacak
40 yaşına basan oyuncu Begüm Kütük, hediye yerine bir derneğe bağış yapılmasını istedi
40 yaşına basan oyuncu Begüm Kütük, hediye yerine bir derneğe bağış yapılmasını istedi
Manisa ve Bursa'da işçileri taşıyan araçlar kaza yaptı: 5 ölü
Manisa ve Bursa'da işçileri taşıyan araçlar kaza yaptı: 5 ölü
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı
Galatasaray ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Lemina, İngiltere'ye geri dönüyor
Galatasaray ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Lemina, İngiltere'ye geri dönüyor
Pendik'de ambulans şoförü silahlı saldırıya uğradı
Pendik'de ambulans şoförü silahlı saldırıya uğradı
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabri Demir'i başdanışmanlığına atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabri Demir'i başdanışmanlığına atadı
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
Turistin 500 dolarını 'tırnakçılık' yöntemiyle çalan taksici kameralardan yakalandı
Turistin 500 dolarını 'tırnakçılık' yöntemiyle çalan taksici kameralardan yakalandı
Oğlundan Nihat Hatipoğlu'nun yoğun bakımda olduğu iddialarına yanıt: İtibar etmeyin
Oğlundan Nihat Hatipoğlu'nun yoğun bakımda olduğu iddialarına yanıt: İtibar etmeyin
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 'Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı' iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Faik Öztrak Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Akkaya Demet Akalın Şeyma Subaşı Burak Özçivit
Spor Jose Sosa Metin Oktay Eddie Newton Ronald Koeman Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ateş Eylül Çocuk Ankara
Şu an buradasınız: Arı yetiştiricilerinden tüketiciye "belgesiz üretim" uyarısı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 11:06:33. #1.14#
title