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Arı yetiştiricileri ve kanatlı hayvan üreticilerine 'toplu poliçe indirimi' fırsatı

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), arı yetiştiricileri ve kanatlı hayvan üreticilerinin yüzünü güldürecek "Toplu Poliçe İndirimi" uygulamasını hayata geçirdi.

Arı yetiştiricileri ve kanatlı hayvan üreticilerine 'toplu poliçe indirimi' fırsatı
27.05.2020 09:11 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:14

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), arı yetiştiricileri ve kanatlı hayvan üreticilerinin yüzünü güldürecek "Toplu Poliçe İndirimi" uygulamasını hayata geçirdi.

Söz konusu uygulama kapsamında, yetiştirici birlikleri kanalıyla toplu şekilde poliçe düzenlenmesi halinde, arıcılık (arılı kovan) sigortası ve geniş kapsamlı tarifede geçerli olmak üzere kümes hayvanları hayat sigortası branşlarında, sigortalanacak işletme sayısına göre yüzde 10 ila yüzde 25 arasında indirim olanağı sunuluyor.

Kanatlı hayvan üreticilerinin, kümes hayvanları hayat sigortası yaptırabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sistemlerine kayıtlı olması ya da kayıtlarının güncel olması şartı aranıyor. Biogüvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış, sigortalanmaya uygun tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları, çeşitli kanatlı hayvan hastalıkları, kazalar ve zehirlenmeler, doğal afetler, yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimlere karşı, üreticinin primine sağlanan yüzde 50 Devlet desteği ile güvence altına alınabiliyor. Kümes hayvanları isteğe bağlı olarak, pullorum ve kanatlı tifosu (tavuk tifosu) hastalıklarına karşı da 'ek hastalıklar' teminatı kapsamında sigortalanabiliyor. Ayrıca, açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları, hastalık dışındaki risklere karşı sigorta kapsamında yer alıyor.

Arı yetiştiricilerinin ise, arıcılık (arılı kovan) sigortası yaptırabilmesi için Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı olması yeterli. Sigortalanmaya uygun, plakalı, modern ve aktif (içinde arı olan) kovanlar ile kovan içindeki arı kolonileri ve bal güvence altına alınabiliyor. Sabit arıcılıkta, 'fırtına, hortum, yangın, heyelan ve deprem ile sel ve su baskını, taşıt çarpması, vahşi hayvan saldırısı', gezginci arıcılıkta ise bu risklere ilave olarak kovanların nakliyesi esnasında oluşabilecek 'çarpma, çarpışma, devrilme ve yanma' riskleri sigorta kapsamında. Kümes hayvanları hayat sigortasında olduğu gibi arıcılık (arılı kovan) sigortasında da yetiştiricinin primine yüzde 50 devlet desteği imkanı sağlanıyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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