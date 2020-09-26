Arı Yetiştiricileri Birliği seçimlerinde oyları arı kovanına attılar
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Arı Yetiştiricileri Birliği seçimlerinde oyları arı kovanına attılar

26.09.2020 14:21 | Son Güncelleme: 26.09.2020 14:21
Arı Yetiştiricileri Birliği seçimlerinde oyları arı kovanına attılar

Kırklareli'nde Arı Yetiştiricileri Birliği seçimlerinde üyelerin oy kullanması için kovanlardan oluşturulan oy sandığı ile kabinler ilgi çekti.

Kırklareli'nde Arı Yetiştiricileri Birliği seçimlerinde üyelerin oy kullanması için kovanlardan oluşturulan oy sandığı ile kabinler ilgi çekti.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen seçim, gelir gider ve faaliyet raporlarının okunması ile başladı.

İki adayın yarıştığı seçimde birlik üyelerinin oy kullanılabilmesi amacıyla iki kabin ile oy sandığı, arı kovanlarından oluşturuldu.

Kabin içerisindeki zarflara tercih ettikleri adayın adını yazan üyeler, oylarını arı kovanının içerisine attı.

Bazı üyeler kabini ve arı sandığını gördüğünde gülümseyerek şaşırdı. Bazı üyeler ise sandıkları inceledi.

Üyelerden Necmiye Yaşa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy sandığı ve kabinlerin arı sandığından oluşturulmasına çok şaşırdığını söyledi.

İlk kez böyle bir durumla karşılaştığını anlatan Yaşa, arıcılara yakışır bir seçim yaşandığını dile getirdi.

Rahmi Dor ise arı sandığında oy kullanmanın heyecanını yaşadığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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