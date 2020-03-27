Arı ve balları ayılar değil, hırsızlar yok etmiş
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Jandarma, Aydın, 3. Sayfa

Arı ve balları ayılar değil, hırsızlar yok etmiş

Arı ve balları ayılar değil, hırsızlar yok etmiş Jandarma kaybolan arı ve balları ayıların değil hırsızların yok ettiğini ortaya çıkardı Aydın'da Sağlık Bakanlığının 'evde kal' uyarısına uyarak korona virüs nedeniyle evinden çıkmayan arıcıların arı ve kovanları kayboldu.

27.03.2020 22:07 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:08
Arı ve balları ayılar değil, hırsızlar yok etmiş

Arı ve balları ayılar değil, hırsızlar yok etmiş

Jandarma kaybolan arı ve balları ayıların değil hırsızların yok ettiğini ortaya çıkardı

AYDIN - Aydın'da Sağlık Bakanlığının 'evde kal' uyarısına uyarak korona virüs nedeniyle evinden çıkmayan arıcıların arı ve kovanları kayboldu. Arılığına kontrole gelen arıcılar kovanlarının yok olduğunu görünce durumu jandarmaya ve Aydın Arıcılar Birliği'ne ihbar ederek yardım istedi. Arıcılar Birliği ile gece gündüz çalışan jandarma arı ve balların ayılar tarafından değil hırsızlar tarafından yok edildiğini belirledi.

Edinilen bilgiye göre; gezginci arıcılık yapan Muğlalı 60 yaşındaki Şengül Ersoy ile oğlu Mehmet Ersoy'un Aydın Yılmazköy hudutlarında bulunan arı kovanlarının bir kısmı geçtiğimiz günlerde yok oldu. Kovanların tamamen ortadan kaybolması nedeniyle hırsızlığın ayılar tarafından değil insanlar tarafından yapılmasından şüphelenen arıcılar durumu bölge birliğine ve jandarmaya ihbar ederek kovanların bulunmasını istedi. İhbar üzerine dedektif gibi çalışan Aydın Jandarması, Aydın Arıcılar Birliği ile Aydın'daki binlerce kilometre alandaki yüzlerce arılığı tek tek dolaştı. Aydın'ın Köşk-Ödemiş yolu üzerinde bir arılıkta kısa süre önce kovan yakıldığını tespit eden ekipler arıları çalınan Ersoy ailesini bölgeye getirip kendi kovanlarına yönelik emare bulunup bulunmadığını sordu. Kovanları çalınan arıcılar, Köşk-Ödemiş yolu üzerinde bulunan arılıktaki bazı malzemelerin kendilerine ait olduğunu ileri sürünce jandarma olayla ilgili çalışma başlattı. Değişik illere ait çok sayıda boş kovanın bulunduğu arılığın sahibi O.E. ifadesine başvurulmak üzere Jandarma Komutanlığına çağrıldı.

Korona virüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığının 'Evde kal' çağrısına uyarak Muğla'daki evlerinde kaldıklarını belirten 60 yaşındaki arıcı Şengül Ersoy, kontrole geldiklerinde kovanlarının arı ve balları ile çalındığını söyledi. Durumu ihbar ettikten sonra jandarma ve Aydın Arıcılar Birliği'nin çalışmaları neticesinde kovanlarını bulduklarını belirten Şengül Ersoy, "Sabah geldik kovanlarımız çalınmış. El virüs hastalığını düşünüyor, bunlar hırsızlık düşünüyor. Çalınan kovanlarımız burada. Kovanlarımızı bulduk ama yüreğim yanıyor. Kovanlarımızın arı ve balları boşaltılmış" diyerek çok üzgün olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, arıların tespit çalışması neticeleninceye kadar jandarma nezaretinde bekletileceği öğrenildi.

Arı ve balları ayılar değil, hırsızlar yok etmiş

Kaynak: İHA

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Arı ve balları ayılar değil, hırsızlar yok etmiş

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