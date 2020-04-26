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Mehmet Hilmi Güler, Karadeniz, Ordu, Ekonomi, Haber

Arı sütü üretimi Ordu'da yaygınlaşacak

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, arı sütünün üretimine katkı sunmak amacıyla ev kadınlarını eğittikleri ve bunlarla ilgili özel kurslar açtıklarını belirterek, "Sonucunda da en kaliteli arı sütünün üretilebileceğini Ordu'da gösterdik.

26.04.2020 12:52 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:52
Arı sütü üretimi Ordu'da yaygınlaşacak

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, arı sütünün üretimine katkı sunmak amacıyla ev kadınlarını eğittikleri ve bunlarla ilgili özel kurslar açtıklarını belirterek, "Sonucunda da en kaliteli arı sütünün üretilebileceğini Ordu'da gösterdik. Şimdi bunu yaygınlaştırmak istiyoruz." dedi.

Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen arı sütünün bu açıdan bakıldığında Karadeniz için çok büyük bir imkan olduğunu ifade etti.

Ordu'da da üretimi yapılan arı sütünü en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini dile getiren Güler, birçok faydası bilinen arı sütünün üretimine yönelik çalışmaları olduğunu söyledi.

Güler, arı sütünün üretimine katkı sunmak amacıyla ev kadınlarını eğittiklerini, bunlarla ilgili özel kurslar açtıklarını belirterek, "Sonucunda da en kaliteli arı sütünün üretilebileceğini Ordu'da gösterdik. Şimdi bunu yaygınlaştırmak istiyoruz." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uzmanların bağışıklık sisteminin güçlü kalmasına işaret ettiğini anımsatan Güler, arı sütünün de bağışıklığı güçlendirecek en önemli kaynaklardan biri olduğunu vurguladı.

Arı sütüyle ilgili çalışmaların yabancıların da dikkatini çektiğini ifade eden Güler, bununla ilgili kendileriyle bazı kontratlar yapmak üzere olduklarını aktardı.

Güler, Ordu'da üretilen arı sütlerini ev kadınlarından satın alıp pazarlama noktasına da geldikleri bilgisini paylaşarak, arı sütünün üretiminin artması noktasında kararlı olduklarını, bu konuda yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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