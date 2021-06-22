Arı soktu; kaldırıldığı hastanede öldü

SAMSUN'un Bafra ilçesinde kovanlarıyla ilgilenirken arının soktuğu Durmuş Öksüz (70), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde kovanlarıyla ilgilenirken arının soktuğu Durmuş Öksüz (70), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bafra ilçesinin Emenli Mahallesi'nde arıcılık yapan Durmuş Öksüz, kovanlarıyla ilgilenirken arının saldırısına uğradı. Arının soktuğu Öksüz, bir süre sonra gittiği evinde rahatsızlandı. Yakınları tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne götürülen Öksüz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durmuş Öksüz'ün cenazesi ilçede toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı