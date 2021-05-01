Arı sokması orucu bozar mı?
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Arı sokması orucu bozar mı?

Arı sokması orucu bozar mı?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Ramazan ayında en çok merak edilen sorulardan biri olan "Arı sokması orucu bozar mı" konusunda Nurettin Saçan Hoca'dan açıklama geldi. Peki, arı sokması orucu bozar mı?

Oruç tutanların zaman zaman merak ettiği bir konu olan Arı sokması orucu bozar mı, Nurettin Saçan Hoca tarafından cevaplandı. Peki, arı sokması orucu bozar mı? İşte, detaylar…

ARI SOKMASI ORUCU BOZAR MI?

Nurettin Saçan, "Arı sokması orucu bozar mı" şeklide yöneltilen soruyor: "Hayır, oruç bozulmaz" diyerek cevap verdi.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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