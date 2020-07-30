Arı sokması nedeniyle yoğun bakıma alınan Rabia hayata tutundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Arı sokması nedeniyle yoğun bakıma alınan Rabia hayata tutundu

Malatya'da arı alerjisi bulunan ve arı sokması nedeniyle İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi yoğun bakımındaki tedavisinin ardından servise alınan 2 yaşındaki Rabia Yücekaya, hayata tutundu.

Arı sokması nedeniyle yoğun bakıma alınan Rabia hayata tutundu
30.07.2020 11:25 | Son Güncelleme: 30.07.2020 11:25

Malatya'da arı alerjisi bulunan ve arı sokması nedeniyle İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi yoğun bakımındaki tedavisinin ardından servise alınan 2 yaşındaki Rabia Yücekaya, hayata tutundu.

Ailesiyle, dedesinin Yazıhan ilçesi Epreme Mahallesi'ndeki kayısı bahçesine giden 2 yaşındaki Rabia Yücekaya'yı arı soktu. Çocuklarının arıya karşı alerjisi olduğunu bilmeyen ailesi, Yücekaya'nın sağlık durumunun kötüleşmesi ve bilincinin kapanması üzerine acil servise müracaat etti.

Serviste ilk müdahalesi yapılan Yücekaya, daha sonra İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi yoğun bakımında tedavi altına alındı. Yoğun bakımdaki 3 günlük tedavisinin ardından sağlık durumunda iyileşme gözlenen Rabia, normal servise alındı.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerjisi İmmünolojisi Bilimdalı Başkanı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Erden Topal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yaşındaki Rabia Yücekaya'nın sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Arı sokması nedeniyle Rabia'da ciddi bir alerji gelişiminin görüldüğünü aktaran Topal, "Arı soktuktan sonra vücudunda alerji gelişiyor. Geldiğinde genel durumu oldukça kötüydü, tansiyonu çok düşmüştü, bilinci kapalıydı. Daha sonra çocuğun kalbinin etkilendiğini gördük, hastayı sorguladığımızda annesinde de arı alerjisi olmuş. Arı (sokması) gerçekten erişkin hastalarda ölümle sonuçlanabiliyor. Bu hastamız aslında şanslı, hastaneye erken başvurması ve müdahalenin zamanında yapılması sonucunda hasta yaşama tutundu." diye konuştu.

"Arı soktuktan sonra alerji gelişiyor"

Arı alerjisi bulunan kişilerde arının sokmasından sonra vücutlarında yaygın döküntüler olduğunu ve bu durumun görüldüğü kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğin aktaran Topal, test yapılarak da insanların arı alerjisinin bulunup bulunmadığını öğrenebileceğini söyledi.

Topal, arı alerjisi bulunan kişilerin ilaçlarını yanlarında taşımaları gerektiğini aktararak, "Bu insülin kalemine benziyor ve aile sürekli yanında taşıyor, kendisi veya çocuğu için. Arı soktuğunda alerjisi olan kişi, bacağının etli kısmına bu ilacı enjekte ediyor, bu hayat kurtarıcı gerçekten. Akabinde zaman kaybetmeden doktora başvuruyor. Adrenalin oto enjektör, aslında yarım saatlik bir zaman kazandırıyor, ölümler genelde bu ilk yarım saat içerisinde oluyor. Arı soktuktan sonra alerji gelişiyor, şok tablosu gelişiyor, tansiyon düşüyor, kalp duruyor ve hastaneye yetişmeden ölüyor. Arı soktuğunda, soktuğu yerde ufak şişlikler olabilir bu alerji değil. Arının soktuğu bölge değil, vücudun başka bölgelerinde de kızarıklıklar, kaşıntılar olması, gözün kararması, baş dönmesi ve bayılma gibi reaksiyonlar varsa zaman kaybetmeden alerji uzmanına başvurulması gerekiyor."

Arı alerjisine karşı tedavi 5 yıl sürüyor

Arı sokmasıyla oluşan alerjiye karşı, arı zehriyle tedavi uyguladıklarını ve bu tedavinin uzun sürdüğünü dile getiren Topal, bu tedavinin bir kez gelip aşı yaptırma şeklinde olmadığını en az 5 yıl sürdüğünü bildirdi.

Alerjisi olan kişinin her ay alerji kliniğine geldiğini, arı zehrini çok düşük dozda başlattıklarını söyleyen Topal, "Binde bir, 10 binde bir dozunda başlıyoruz, yavaş yavaş arttırarak devam ediyoruz ve vücudu alıştırıyoruz. Bu tedavi yaklaşık 5 yıl sürüyor ve koruyuculuğu yüzde 90. Biz bu aşıya başladıktan sonra hastayı arı soksa da yüzde 90 reaksiyon olmayacak." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Topal, bal arısı ile yaban arısı sokmalarına karşı uygulanan aşının farklı olduğuna işaret ederek, olası arı sokmalarında vatandaşların arının türüne dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Rabia'nın babası Erhan Yücekaya ise kızı yeniden sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Doktorlar sayesinde durumu şu an çok iyi. Eşimde, çocuğumda arı alerjisi varmış, yeni öğrendik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi 3. Sayfa
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı 3. Sayfa
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı Spor
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı Magazin
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı Dünya
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü Dünya
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
700 yıllık kervansarayda "korsan" restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
Sınır komşumuz Irak'ta bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi
Sınır komşumuz Irak'ta bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi
Dubai tasarımcıları, moda maskelerini 'olmazsa olmaz' aksesuar haline getiriyor
Dubai tasarımcıları, moda maskelerini "olmazsa olmaz" aksesuar haline getiriyor
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın: Ete dokunduğunuzda eti de elinizi de yıkayın
Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın: Ete dokunduğunuzda eti de elinizi de yıkayın
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan bayram öncesi ülke genelinde 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan bayram öncesi ülke genelinde "Türkiye Güven Huzur" uygulaması
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu Kurban Bayramı mesajı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu Kurban Bayramı mesajı
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı
On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı
Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor
Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Hulusi Akar Donald Trump Özlem Zengin Fatih Sultan
Magazin Emrah Reha Özcan Belçim Bilgin Seyfi Dursunoğlu
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ali Palabıyık Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Dha Bayram Ankara Ağustos
Şu an buradasınız: Arı sokması nedeniyle yoğun bakıma alınan Rabia hayata tutundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 11:28:26. #1.15#
title