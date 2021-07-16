Arı saldırısından korunmak için ateş yaktılar

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan arı sokması vakasında 1'i ağır 5 kişi hastanelik oldu.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan arı sokması vakasında 1'i ağır 5 kişi hastanelik oldu. Arıların saldırısından korunmak için ateş yakıldı.

Olay, Muratlı'nın Koşar Köprü mevkiinde bir çiftlikte meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çiftlikte çalışan aynı aileden 5 işçi arıların saldırısına uğradı. Yaralananlardan Burhan A. (32), Namık Kemal Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesine alındı. Salih A. (30) ve Umut A. (57) Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi. İklim A. (3) ve Şemsi A. ise Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edildi.

Bölgedeki vatandaşlar arıların saldırısından kurtulmak için çareyi ateş yakmakta buldu. Alevler büyüyünce ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Başıboş arıların sahibine ulaşmak için çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı