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Arı ölümlerine karşı ilaçlama uyarısı

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, arı ölümlerinin önlenmesi için tarımda ilaçlama konusunda planlamaya ve çiftçilerin bilgilendirilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Arı ölümlerine karşı ilaçlama uyarısı
19.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:02

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, arı ölümlerinin önlenmesi için tarımda ilaçlama konusunda planlamaya ve çiftçilerin bilgilendirilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Şahin, 20 Mayıs Dünya Arı Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu günün toplu arı ölümlerine dikkati çekmek için 2009'dan beri kutlandığını söyledi.

Bu vesileyle arıların korunması için farkındalık yaratmak istediklerini dile getiren Şahin, tarım ve hayvancılığın gelişmesinin yanı sıra doğanın yaşaması için de arılara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Şahin, bazı tarım ilaçlarının arı ölümlerine neden olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"İlaçlama konusunda planlamaya ve çiftçilerimizin bu konuda bilgilendirilmesine ihtiyaç var. Tekniğine uygun yapılırsa her iki sektör de zarar görmeden üretimini sağlar. Ziraat odalarımızın da bu konuda çalışma yapmasını bekliyoruz. Arıların ve çevrenin korunması ile ilaçlamanın sistemli yapılması konusunda onların da çabası gerekiyor. İl ve ilçe tarım müdürlükleri de bu konuda eğitim çalışmaları ve kontrol yapmalı. Çiçeklenme dönemlerinde ilaç atılmamalı. İlaçlamalar öncesinde arıcılara haber verilmesi gerekirken bilgilendirme yapılmıyor. İlaçlamaların sabah erken saatte yapılması gerekirken gündüz yapılıyor. "

İnsanların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde bağışıklık sistemini güçlü tutmak için arı ürünlerine yöneldiğini belirten Şahin, bu durumun arıların önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Şahin, "Pandemi sürecinde talebin arttığı propolis, arı sütü ve polen gibi ürünlerin Türkiye'de üretilmesi için birlik olarak geliştirdiğimiz projeyi Bakanlığa sunduk. Bu ürünlerin üretilmesi için arı üreticilerinin maddi olarak desteklenmesi ve eğitilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Sahte bala karşı barkod önerisi

Şahin, arı ürünlerinin kayıt altına alınmasını istediklerini ifade ederek ilgili birlikler olarak bu konuda hazır olduklarını, gerekli barkod ve etiketlere sahip bulunduklarını bildirdi.

Bu kapsamda üreticinin ürününü sanayici ve pazarlamacıya verirken barkod kullanacağını anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Üreticinin arıcılık sistemindeki kayıt numarası mevcut. Sanayici de bu numarayı kavanozlara koyacak. Bal tenekelerinde barkod görülmezse ürün, sahte olarak değerlendirilebilir. Artık tüketicimiz, kovandan sofrasına gelen ürünü hangi üreticinin ürettiğini bilmeli. Sanayide bal üretilmesin. Hem tüketici kandırılmasın hem de üreticinin alın teri boşa gitmesin."

Üreticilere yönelik desteklerin artırılmasını talep eden Şahin, arıcıların Ziraat Bankasına olan borçlarının 1 yıl ertelenmesini de istedi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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