Arı'nın soktuğu 5 yaşındaki çocuk fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arı'nın soktuğu 5 yaşındaki çocuk fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Arı'nın soktuğu 5 yaşındaki çocuk fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 5 yaşındaki çocuk arı sokması sonrasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 5 yaşındaki çocuk arı sokması sonrasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Olay sabah saatlerinde Ereğli Plajında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 5 yaşındaki D.K arı sokması sonucu fenalaştı. Durumu fark eden yakınları 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen 112 sağlık ekipleri yaralı D.K isimli 5 yaşındaki çocuğa yaptıkları ilk müdahalenin ardından tedavisi için Ereğli'de bulunan özel hastaneye kaldırdı. Küçük çocuğun acil serviste tedavisine başlandığı öğrenildi - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bahçede kilime sarılı şekilde bulunan kadını ne yaptılarsa uyandıramadılar
Bahçede kilime sarılı şekilde bulunan kadını ne yaptılarsa uyandıramadılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Varank Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Hande Erçel Kerem Kamışlı İbrahim Selim Haluk Bilginer
Spor Diego Erol Bulut Arda Turan Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Arı'nın soktuğu 5 yaşındaki çocuk fenalaşarak hastaneye kaldırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 16:30:27. #1.16#

title