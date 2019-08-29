Arı Maya, çocuklarla buluşacak

29.08.2019 10:33

Çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştiren Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, bu kez Arı Maya'yı konuk edecek.



Çocuklara yönelik yaz tatili eğlencesinin sürdüğü Optimu 'da, en sevilen çizgi film karakterlerinden Arı Maya, 30 Ağustos ile 8 Eylül tarihleri arasında her gün 14: 00 - 16: 00 - 18: 00 saatlerinde gerçekleşecek seanslarda çocuklarla buluşacak.



AVM'nin etkinlik alanında kurulacak platformda sahne şovlarıyla izleyenleri kendilerine hayran bırakmaya hazırlanan Arı Maya ve arkadaşları, minik ziyaretçileri eğlenceli yolculuğa çıkaracak.



Optimum Club üyelik formunu dolduran ziyaretçilerin çocuklarının ücretsiz katılacağı etkinlikte minik ziyaretçiler, "Arı Maya" ile birlikte eğlence dolu oyunlar ve çeşitli aktivitelerle keyifli bir gün geçirme şansı yakalayacak. - ADANA

Kaynak: İHA