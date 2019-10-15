Arı kovanlarında ele geçirilen 152 kilo eroinle ilgili 4 kişi adliyede

15.10.2019 12:20

MUĞLA'da, TIR dorsesindeki arı kovanlarında ele geçirilen 152 kilo eroinle ilgili gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi. Ele geçen uyuşturucunun değerinin, 120 milyon lira olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TIR'la yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını öğrendi. Ula'nın Akyaka Mahallesi'nden cumartesi günü uyuşturucunun taşındığı TIR, polis ekiplerince durduruldu. Narkotik köpekleriyle araçta arama yapıldı. TIR'ın dorsesindeki arı kovanlarına, dedektör köpekler tepki verdi. Bunun üzerine polis ekipleri, arıcı kıyafetiyle kovanlarda detaylı arama yaptı. Aramada, kovanların içine preslenmiş 152 kilo eroin ele geçirildi. İran üzerinden yurda sokulduğu belirlenen eroinle ilgili C.B., T.E., F.G. ve S.S. gözaltına alındı. 120 milyon lira değerinde olduğu belirtilen uyuşturucunun İzmir'e götürülmek üzere yola çıkarıldığı saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA