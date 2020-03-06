Arı kovanları yandı
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Arı kovanları yandı

Arı kovanları yandıKARABÜK'te boş arazideki 20 arı kovanı alev aldı.

06.03.2020 19:26 | Son Güncelleme: 06.03.2020 19:27
Arı kovanları yandı

Arı kovanları yandı

KARABÜK'te boş arazideki 20 arı kovanı alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, binlerce arı öldü.

Karabük 5000 Evler Mahallesi'ndeki boş arazide bulunan Numan K.'ye ait arı kovanları bilinmeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede 20 kovanı da saran yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangını kısa sürede söndürüldü. Yangında, 20 kovanın içinde bulunan binlerce arı öldü.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Arı kovanları yandı
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