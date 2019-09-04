04.09.2019 18:02

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen yangında boş arazideki arı kovanları yandı.



Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi'nin üst tarafındaki Kızıltepe mevkiinde bulunan boş arazide yangın çıktı. Çıkan yangında arazide bulunan 18 adet arı kovanı içindeki arılarla birlikte yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrasında çok sayıda arı telef olurken, kovanlar da kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA