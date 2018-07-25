Arı kovanı yüklü kamyonun karıştığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde arı yüklü kamyonun karıştığı kaza sonrası çekilen ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Geçtiğimiz ay Sivas'ın Suşehri ilçesinde arı kovanları yüklü olan bir kamyon yola devrilmişti. Kazada yaklaşık 500 kovan dolusu arı çevreye yayılmıştı. Güvenlik güçlerinin ve gazetecilerin yanaşamadığı kaza alanındaki kovanlar, çevre ilçelerden çağrılar özel kıyafetli arıcılar tarafından toplanmıştı. Bu sırada arıcılar tarafından gerçekleştirilen kurtarma çalışmalarının görüntüleri ortaya çıktı. Yine bir arıcı tarafından çekilen görüntülerde, arıcıların adeta arı kovanının içini andından arı yoğunluğunda verdikleri mücadele görülüyor.