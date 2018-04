Arı Kovanı Ve Dal Öğütme Makinası Dağıtıldı

Başkan Şahin döneminde derin bir nefes alan üreticilerin ihtiyaçlarını karşılayan Büyükşehir Belediyesi, üreticilere yönelik desteği aralıksız devam ediyor.

ŞAHİN: ARI GİBİ ÇALIŞTIK KARINCA GİBİ RIZIK ARADIK

Botanik Bahçesi'nde düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 30 Mart 2018 günü itibariyle başkanlık döneminin 4'üncü yılını tamamladığını belirterek, "Artık, finale giriyoruz. Hem yaptıklarımız hem de yapacaklarımız açısında bir dönüm noktasındayız. Bu 4 yıl nasıl geçti derseniz adeta deldi geçti. Başımıza gelmedik kalmadı, bu coğrafyada yaşamanın çok ağır bir bedeli var. Bu bedeli en az hasarla atlatmanın yolu arı gibi çalışmaktan karıncalar gibi rızkını aramaktan geçer. Biz de hazıra konma yok, hepimizi çabalamak durumdayız, işimizi en iyi yapmak zorundayız bu coğrafyanın çiftçisi de başkanı da başkan yardımcısı da çok çalışmaktan ekmeğini taştan çıkarmadan başka çaresi yok. Bir arı kovanındaki arıyla mücadele eden arı üreticisini, topraktan ekonomi, aş ve ekmek çıkaran eli nasırlı çiftçileri anlamak durumdayız. Bu coğrafyada hem riskler, hem de nimetler var. Bölgenin coğrafik çeşitliliği tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Avrupa'dan gelen bilim insanları burada araştırmalarını yapıyor. Çünkü burası ana dolu Anadolu'da büyük bir hazine var, toprağın kıpkırmızısı, yeşilin en yeşili burada var. Bize düşen görev bu nimetleri korumaktır. Her şeyin en iyisi, biz olacağız en iyi başkan, en iyi çiftçi biz olacağız. Toprağı, arısını, karıncasını en iyi biz koruyacağız. Arı kovanı bakanlık döneminde mühendis olmama rağmen siyasete girince tarımı öğrendim, çiftçilerimizin isteklerini öğrendim, arıcılar bizden ne istiyor bunu öğrendim, bilgi borçlandırıyor. Bana söylediğiniz her bilgiyi içselleştirerek kim çözecek dediğimde uykularım kaçıyor. Bal ormanları, arı otları hepsi arıcıların daha güçlü üretim yapması içindir. 20 bin akasya ağacı diktik, arıların istediği ağaçlar diktik, arılar huzurla bal üretti. Fıstık aşılama çalışması yürüttük, topraktan altın gübre ürettik. Geçen yıl çiftçilerimiz dal öğütme makinasını benden istemişti, her şey bütçeye bağlı, önceliğini bir atım barutun var en çok kimi etkileyecekse onlara verelim dedik. En çok üretene, işçiye verdik. Memleket işçi ve çiftçi memleketidir. Onun için bütçemizin büyük bir kısmını çiftçiyi yakından ilgilendiren kısımlara veriyoruz.

SOSYAL BELEDİYECİLİKTE BİR TIK ATLADIK

İdeolojik belediyecilik artık sona ermiştir, daha sonra altyapı belediyeciliği başladı, su ve kanalizasyon belediyecinin işi olarak görüldü. 1980'li yıllarda bu anlayış rahmetli Turgut Özal'la birlikte aşıldı. Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde insanı merkeze alan sosyal belediyecilik anlayışıyla bir başka bakış gelişti. Sosyal belediyecilikte bir tık atladık. Artık kültürel belediyecilik var kültürel miras var. O yüzden soframıza sahip çıkıyoruz. Harabe diye bakmadığımız Roma, Hitit, Selçuklu ve Osmanlı döneminin en güzel eserleri Fırat'ın etrafında. Yüzyıllardır dönüp yüzüne bakmadığımız hanlarımız hamamlarımız yıkıldı. Sokak sağlıklaştırmasıyla antik kentleri, UNESCO'nun geçici listesinden kalıcı listesine aldırmak için çalışıyoruz. Müzeler şehriyiz diyoruz. Bu konu başlıkları bizlere emanet ve sorumluluk verirken beraberinde ekonomi ve güç veriyor. Dibimizde savaş var, Türkiye'nin en büyük konut projesini yapıyoruz, en büyük su projesini hayata geçireceğiz, kara treni hızlı trene çeviriyoruz metronun alt yapısını kuruyoruz. Ben size 4 yıl boyunca neden iş yapamadığımı anlatırım size, siz de bana, 'kadıncağız hâklı ne yapsın' dersiniz bunu çok rahatta satarım. Kaptanın kalitesi fırtına da belli olur. Fırtınada gemisini limana adam gibi yaklaştırıyorsa iyi kaptan odur, iyi çiftçi odur. Mazeret değil, iş yapan proje üreten halkın duasını alan kazanır. 4 yıl boyunca anlatacağımız bir başarı hikayemiz var" dedi.

YILMAZ TEKNİK BİLGİLER VERDİ

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, çalışmalar hakkında teknik bilgi vererek, "O kadar yoğun tempo içerisindeyiz ki hem arı kovanı hem de dal öğütme makinasını birlikte dağıtıyoruz. Bugüne kadar ki çalışmalar soncunda bal üretimini iki katladık, 2014'de 130 ton bal üretirken 2017 sonunda bu rakam 550 bin tonu buldu. Bugün antepfıstığında karagöz kurdu ile mücadele amacıyla dal öğütme makinalarını her ilçeye birer adet dağıtıyoruz" diye konuştu.

Gaziantep Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit ise, arıcıların arı kovanı ihtiyacını, çiftçilerin de tohum ihtiyacını karşılamak için imkanlarını seferber eden Şahin'in çalışmalarına karşılık olarak Gaziantepli üreticilerin de çok çalışarak daha fazla üreteceklerini söyledi.

Gaziantep Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nebi Koca da, başkan Şahin'e arı yetiştiricilerine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, arı gibi çalışma sözü verdi.

Konuşmaların ardından bal üreticilerine arı kovanı, çiftçilere ise dal öğütme makinaları dağıtıldı.