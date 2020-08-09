Arı kovanı taşıyan kamyonet uçurumdan yuvarlandı.

Arı kovanı taşıyan kamyonet uçurumdan yuvarlandı... İtfaiye ekipleri bu defa arıların kızgınlığını gidermek için görev yaptı

Marmaris'te arı kamyoneti uçurumdan yuvarlandı, sürücü ile olaya müdahale eden tarım ilçe müdürü hastanelik oldu

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde arı kovanı taşıyan bir kamyonetin uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada yaklaşık 100 kovan arı kolonisi çevreye dağıldı. Muğla Büyükşehir İtfaiyesi Marmaris Grup Amirliği'ne bağlı ekipler bu defa kızgın arıları sakinleştirmek için görev yaptı. Olayda biri kazadan dolayı diğeri de arıların saldırısına maruz kaldığı için iki kişi yaralandı.

Kaza gündüz saatlerinde Marmaris Osmaniye Mahallesi Asparan bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölge arıcılarından Ahmet Eren, arılarının dünyaca ünlü Marmaris'in çam balını üretmesi için kolonileri Asparan bölgesine taşıdı. Kamyonetine sardığı 100 kovan arı ile Asparan ormanlık sahasına gelen Ahmet Eren yönetimindeki kamyonet bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak ormanda yuvarlandı. Kazada kamyonet hurdaya dönerken üzerindeki arı kolonisi dolu kovanlar da parçalanınca bölge bir anda kızgınlaşan arıların istilasına uğradı. Çevre sakinleri ve arıcıların kazayı ve arı uğultusunu görevlilere ihbar etmesi sonucu, koruyucu kıyafetle bölgeye gelen ekipler önce yaralı sürücü ve arıcıyı kurtarıp hastaneye kaldırdı.

Bu arada olay tarım İlçe Müdürlüğü ve İtfaiye Ekipleri'ne de bildirilerek yardım istendi. Bölgeye gelen ekipler kaza nedeniyle önce ola yerine yakın bölgelerdeki trafik levhalarına arı saldırısına karşı uyarıcı levhalar astı. Ardından da bölgeye giden itfaiye ekipleri kolonilerin yayıldığı ormanlık alanlara su sıkarak arıların kızgınlıklarını gidermeye çalıştı. Çalışmalara ekibi ile bizzat kendisi de katılan Marmaris Tarım İlçe Müdürü Necmettin Kaya da arıların saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hem sürücü ve aynı zamanda arıcı olan Ahmet Eren'in hem de kazadan sonra kurtarma çalışması yaptığı sırada arıların saldırısı sonucu yaralan İlçe Tarım Müdürü Kaya'nın durumunun iyi olduğu bildirildi.

Saatler süren uğraşlar sonucu arılar kraliçe arılar kolonileri ile birlikte toplanarak arılar arasında yeni bir savaş çıkmaması için ayrı ayrı kovanlarda toplandı. Bölge itfaiye ekipleri tarafından su ile serinletilerek arılar sakinleştirildi. Gün batımına kadar sürecek sakinleştirme ve kurtarma çalışmalarının ardından yarın güneş doğduğunda bölgede her şeyin normale döneceği belirtildi.

Kaynak: İHA