Arı Islah Projesi ile larva transferi yapıldı Kırklareli'nde Trakya Arısı Islah Projesi sürüyor.

Kırklareli'nde Trakya Arısı Islah Projesi sürüyor.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, proje kapsamında, larva transferi işlemleri gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, yaptığı yazılı açıklamasında, kentte arıcılığa çok büyük önem verdiklerini bildirdi.

Karniol ırkı arının Istranca bölgesinin zengin florası ve iklim şartlarına uyumlu olduğunu aktaran Özel, Trakya'nın arıcılık konusunda önemli bir bölge haline geldiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Arıcılar Merkez Birliği ve üniversitelerin katkılarıyla Trakya Arısı Islah Projesi'nin titizlikle yürütüldüğünü kaydeden Özel, proje kapsamında larva transferi işlemlerinin yapıldığını ifade etti.

Karniol arı ırkının çoğalması için belirli dönemlerde larva transferleri yapıldığını bildiren Özel, kentte arıcılık faaliyetlerinin daha da gelişmesi için çalıştıklarını aktardı.

Kaynak: AA