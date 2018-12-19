Arı Biti Arıları Yedi

Samsun İli Arı Yetiştiriciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Kaplan, geçen sene yüzde 10-15 olan arı kaybının bu sene yanlış ilaçlama ve varroa (arı biti) nedeniyle yüzde 30'lara çıktığını söyledi.

Samsun'da bu sezon çiçek balının çok az olmasından dolayı arıcıların yüzde 60'ı başka illerdeki yüksek yaylalara gitti. Samsun'da kalan arıcılar ise kestane balı üreterek geçen seneki rekoltelerini korudu. Geçen seneden az çiçek balı üreten arıcılar bir darbe de arı bitinden yediler. Geçen sene kış aylarını yüzde 10-15 oranında arı kaybıyla geçiren arıcılar, bu sezon ise arılarının yüzde 30'undan fazlasını kaybettiler.

Özellikle Samsun'un iç kesimlerinde arı kaybının daha fazla olduğunu ifade eden Rasim Kaplan, "Samsun'da bu sene bal üretiminde bir düşüş var. Özellikle çiçek balı oldukça az çıktı. Samsun'a nazaran Türkiye genelinde ise bal üretiminde sıkıntı yok. Çiçek balı az olmasına rağmen, çam balı oldukça fazla çıktı. Çiçek balı açığı, çam balıyla kapatıldı diyebiliriz. Bu sene Türkiye genelinde yüzde 40'a ulaşmış arı kayıpları olduğu söyleniyor. Daha kışın ortasına bile tam gelmedik. Bu şekilde devam ederse arı kayıplarının yüzde 50'lere geleceğini düşünüyorum. Devletimiz arı kayıplarının önüne geçmek için çeşitli önlemler alıyor. Arı kayıplarına sebep olan yanlış ilaçlama ve varroanın (arı biti) önüne geçmeye çalışıyor. Samsun'da şu anki tespitlerimize göre yüzde 30 oranında arı ölümü var. Özellikle iç kesim ilçelerimizde Kavak, Havza, Asarcık, Vezirköprü ve Ladik'te arı ölümleri diğer ilçelere göre daha fazla. Bu arı ölümlerinin sebebinin de arı biti ve yanlış ilaçlama olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"Arıları bölerek sayılarını çoğaltma yöntemine gideceğiz"

Erken bahar döneminde kaybettikleri arıların sayısını çoğaltma yönünde çalışma yapacaklarını belirten Kaplan, şunları söyledi:

"Samsunlu arıcılarımız kış bakımlarını yapmışlardı. Erken baharda arılarını kontrol edip sağ olanları tekrar ilaçlayacaklar. Şu anda arıları besleme mevsimi içerisinde değiliz. Arıcılar bu dönemi eğitimlerle değerlendirmeye çalışıyorlar. Geçen sene arı kaybı bizim bölgemizde yüzde 10-15 arasındaydı. Normalde yüzde 10'dan fazla arı kaybettiğimizde kaybın fazla olduğunu düşünüyorduk. Bu sene yaptığımız tespitlere göre arı kaybı oranı yüzde 30'ları buldu. Bu arı kayıplarının rekolteyi nasıl etkileyeceğini erken bahar döneminde tespit edebiliriz. Bizim bölgemiz arı yetiştiriciliği için çok verimli bir bölge. Erken bahar döneminde arıcılarımız erken toparlanıp, arılarını bölme yöntemiyle tekrar sayı çoğaltma yöntemine gidecekler." - SAMSUN

Kaynak: İHA