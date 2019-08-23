Arı, Bakan Kasapoğlu'nu ziyaret etti
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Arı, Bakan Kasapoğlu'nu ziyaret etti

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

23.08.2019 10:38
Arı, Bakan Kasapoğlu'nu ziyaret etti

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.


Nevşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte hayata geçirilecek çeşitli projelere ilişkin Ankara'da temaslarını sürdüren Başkan Arı'nın, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nu makamında ziyaret ettiği bildirildi.


Görüşmede, Arı tarafından Kasapoğlu'na belediye olarak yürüttükleri projelere ilişkin bilgi aktarıldığı kaydedildi.


Nevşehir'i sporda marka bir şehir haline getirmek istediklerini belirterek bu konuda verdiği destekten dolayı Kasapoğlu'na teşekkür eden Arı, yatırımlar konusunda destek isteyerek, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren şehrimizin hak ettiği hizmetleri alarak marka bir şehir kimliğine bürünmesi için gayret gösteriyoruz. Birçok alanda olduğu gibi sporda da ilimize önemli yatırımlar kazandırma hedefindeyiz. Hazırladığımız projelerimiz yakında hayata geçmeye başlıyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Arı ziyaretin anısına Kasapoğlu'na çini tabak hediye etti.

Kaynak: AA
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