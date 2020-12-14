Arhavi Voleybol: 3-0
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Arhavi Voleybol: 3-0

14.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:12
Arhavi Voleybol: 3-0

SALON: İzmir AtatürkHAKEMLER: Turgut Uzunçakmak (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)ARKASSPOR: Mustafa Cengiz (xxx), Blankenau (xxx), Yiğit (xxx), Çağatay (xxx), Winkelmuller (xxx), Mirza (xxx), Bravo (xxx), Burak Çevik (xxx), Efe (xx)ARHAVİ VOLEYBOL: Onur (x), Fahri (x), Anıl (x), Bilal (xx),...

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Turgut Uzunçakmak (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)

ARKASSPOR: Mustafa Cengiz (xxx), Blankenau (xxx), Yiğit (xxx), Çağatay (xxx), Winkelmuller (xxx), Mirza (xxx), Bravo (xxx), Burak Çevik (xxx), Efe (xx)ARHAVİ VOLEYBOL: Onur (x), Fahri (x), Anıl (x), Bilal (xx), Erenhan (xx), Yasin (x), Oğuzhan (x), Rıdvan (x), Seymen (x), Cengiz Tuna (x)SETLER: 25-14, 25-16, 25-13

SÜRE: 61 dakika (20, 22, 19)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Arkasspor, 21'inci haftada konuk ettiği son sıradaki Arhavi Voleybol'u 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın setleri 25-14, 25-16 ve 25-13'lük skorlarla sona erdi. Arkasspor bu sonuçla üst üste 3'üncü galibiyetini alırken, konuk takım 17'nci maçında da galibiyetle tanışamadı.


- İzmir
Arhavi Voleybol: 3-0
Arhavi Voleybol: 3-0

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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