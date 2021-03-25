Arhavi Kaymakamı Olçaş'tan köy ziyaretleri
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Arhavi Kaymakamı Olçaş'tan köy ziyaretleri

Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu - Haberler | Güncel
Arhavi Kaymakamı Olçaş'tan köy ziyaretleri

Arhavi Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş, bazı köylerde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Arhavi Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş, bazı köylerde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Olçaş, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Ömer Çorbacı ve İlçe Özel İdare Müdürü Mustafa Küçükaltun ile Yukarı Şahinler, Şenköy, Konaklı ve Kemerköprü köylerini ziyaret etti.

Köy muhtarları ve sakinlerinin sorunlarını dinleyen Olçaş, "Tüm köylerimizde, eşit şartlarda ve imkanlarımız dahilinde çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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