Arhavi ilçe merkezinin tekrar göle dönmemesi için Kapisre Deresi'nde tahkimat çalışması yapılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arhavi ilçe merkezinin tekrar göle dönmemesi için Kapisre Deresi'nde tahkimat çalışması yapılıyor

İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör - Haberler | Güncel

Arhavi ilçe merkezinin tekrar göle dönmemesi için Kapisre Deresi'nde tahkimat çalışması yapılıyor Arhavi-Kavak Grup Köy yolunun yaklaşık 100 metresinin sel suları nedeniyle koptuğu gözlendi Artvin'in Arhavi ilçesinde dün şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlar sonrası alt yapı ve...

Arhavi ilçe merkezinin tekrar göle dönmemesi için Kapisre Deresi'nde tahkimat çalışması yapılıyor

Arhavi-Kavak Grup Köy yolunun yaklaşık 100 metresinin sel suları nedeniyle koptuğu gözlendi

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde dün şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlar sonrası alt yapı ve üst yapı büyük hasar görürken, ilçe merkezinin tekrar göle dönmemesi ve su baskınlarının yaşanmaması için DSİ ekipleri Kapisre Deresi'nde tahkimat çalışması yürütüyor.

Sel sularının çekildiği ilçe merkezinde temizlik çalışmaları sürerken, sel ve su baskınlarına neden olan Kapisre Deresi'ne yönelik de bir dizi çalışma yapılıyor. İlçenin sanayi bölgesinde dereyi ikiye bölerek suyun şiddetini düşüren DSİ ekipleri, bir dahaki olası sel baskının önlemek için ana dereden şehre su gelişinin önlemek için taş ocağından taş getirerek geçici bir tahkimat oluşturuyor. Debisi dün yağışlar sonrası oldukça artan derenin kenarından geçen Arhavi-Kavak grup yolu çökme nedeniyle yaklaşık 100 metrelik bölümü dere sularına kapılarak kullanılamaz hale gelirken, ulaşıma kapanan yol nedeniyle çok sayıda köye farklı yollardan ulaşım sağlanıyor.

Arhavi ilçe merkezinin tekrar göle dönmemesi için Kapisre Deresi'nde tahkimat çalışması yapılıyor
Arhavi ilçe merkezinin tekrar göle dönmemesi için Kapisre Deresi'nde tahkimat çalışması yapılıyor
Arhavi ilçe merkezinin tekrar göle dönmemesi için Kapisre Deresi'nde tahkimat çalışması yapılıyor
Arhavi ilçe merkezinin tekrar göle dönmemesi için Kapisre Deresi'nde tahkimat çalışması yapılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 1 kişinin kaybolduğu Artvin'de yollar çamura bulandı
Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 1 kişinin kaybolduğu Artvin'de yollar çamura bulandı
Kara bulutlar henüz dağılmadı! Meteoroloji'den çok sayıda il için şiddetli yağış uyarısı
Kara bulutlar henüz dağılmadı! Meteoroloji'den çok sayıda il için şiddetli yağış uyarısı
Rize'nin ardından Artvin de sele teslim! Mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı
Rize'nin ardından Artvin de sele teslim! Mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Varank Oğuzhan Asiltürk Nimetullah Erdoğmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Buse Varol Derya Uluğ Düm Tek Tek Demet Akalın
Spor Mesut Özil Arda Turan Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Arhavi ilçe merkezinin tekrar göle dönmemesi için Kapisre Deresi'nde tahkimat çalışması yapılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 18:38:47. #1.16#

title