Arhavi'deki selde hasar gören evi için ödeme yapılan vatandaş, parayla yangın bölgesine fidan bağışladı
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Arhavi'deki selde hasar gören evi için ödeme yapılan vatandaş, parayla yangın bölgesine fidan bağışladı

Arhavi'deki selde hasar gören evi için ödeme yapılan vatandaş, parayla yangın bölgesine fidan bağışladı
Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu - Haberler | Güncel

Artvin'in Arhavi ilçesindeki selde hasar gören evi için kendisine 3 bin 512 lira ödenen vatandaş, paranın tamamını Antalya'daki yangın bölgesi için başlatılan fidan kampanyasına bağışladı.

Artvin'in Arhavi ilçesindeki selde hasar gören evi için kendisine 3 bin 512 lira ödenen vatandaş, paranın tamamını Antalya'daki yangın bölgesi için başlatılan fidan kampanyasına bağışladı.

Kapisre Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerinin zarar gördüğü ilçede, evinin bodrum katında hasar oluşan Gökhan Numanoğlu'na, İl Defterdarlığı koordinesinde yapılan hasar tespit çalışmasının ardından 3 bin 512 lira ödendi.

Ödenen parayı, devam eden yangınlarda zarar gören bölgelerin ağaçlandırılması için başlatılan fidan kampanyasına bağışlamaya karar veren Numanoğlu, 3 bin 512 lirayı TEMA Vakfı hesabına yatırdı.

Numanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde ilçemizde selden dolayı birçok ev ve işyeri hasar gördü. Benim de evimin bodrum katını su bastı. Buradaki eşyalarım kullanılamaz hale geldi. Devletimizin yetkilileri hasar tespiti yaparak kısa sürede ödeme yaptı." dedi.

Akdeniz ve Ege bölgelerinde meydana gelen yangınların kendisi ve ailesini çok üzdüğünü aktaran Numanoğlu, "Orada canlar ve ormanda yaşayan canlıların hayatlarını kaybetmesi bizleri çok üzdü. Evimizde oluşan hasarı biz bir şekille gideririz. Bugün bankaya giderek selden dolayı hesabıma yatırılan paranın tamamını ülke genelindeki orman yangınlarında zarar gören alanları ağaçlandırmak için TEMA Vakfına fidan bağışında bulundum." ifadelerini kullandı.

Devletin ve hükümetin ilçede yaşanan selden sonra yaraların sarılması için tüm imkanlarını bölgeye sevk etmesinden memnuniyetini dile getiren Numanoğlu, orman yangınlarında mücadele eden bütün ekiplere teşekkür ederek, yaralılara şifa, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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