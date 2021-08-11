ARHAVİ'DE TOPLU MAKİNALI ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Artvin ilinde yapılan yatırımlarla Çoruh Nehrine altın gerdanlıklar takmaya, karayolları ve köy yollarını yeniden inşa etmeye, tarihi eserleri korunmaya, enerji ve telefon hatlarını yenilemeye, derelerdeki taşkın riskini...

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Artvin ilinde yapılan yatırımlarla Çoruh Nehrine altın gerdanlıklar takmaya, karayolları ve köy yollarını yeniden inşa etmeye, tarihi eserleri korunmaya, enerji ve telefon hatlarını yenilemeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya, gölet ve sulama işleri yapmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye devam ediyor. Doğu Karadeniz Bölgesi ülkemizin en çok yağış alan bölgelerinden birisidir. 22 Temmuz 2021 tarihinde Arhavi ilçesindeki aşırı yağışlar sonucu Kabisre Deresinde taşkın yaşandı. Öncelikle taşkına müdahale edildi. Akabinde DSİ Genel Müdürlüğünün katkıları ile oluşturulan makine parkı ile toplu makinalı çalışma yapılarak taşkın hasarları onarıldı. 9 adet Paletli Ekskavatör, 3 adet Paletli Traktör (Dozer) ve 12 adet Kamyon ile toplu makinalı çalışmamız devam ediyor. Kabisre Deresideki tahrip olan 600 metre sedde onarıldı. Taşkın sırasında açığa çıkan Arhavi İlçesinin İçmesuyu İsale Hattının 2. 200 metrelik kısmı onarıldı. Kabisre Deresi yatağındaki 150. 000 m³ rusubatın 90. 000 m³ 'ü kaldırılmış olup; çalışmalar devam etmektedir.

Kaynak: Habermetre