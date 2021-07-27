Arhavi'de sağanağın ardından iki mahalleyi su bastı
Artvin'in Arhavi ilçesinde, etkili olan sağanağın ardından iki mahalleyi su bastı.
Artvin'in Arhavi ilçesinde, etkili olan sağanağın ardından iki mahalleyi su bastı.
İlçede devam eden yağışın ardından derenin debisinin yükselmesi sonucu Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinin büyük bölümünde cadde ve sokaklar su altında kaldı.
Mahallelerdeki bazı binaların giriş katlarına da su doldu. Ekipler, iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı