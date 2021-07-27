Arhavi'de sağanağın ardından iki mahalleyi su bastı
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Arhavi'de sağanağın ardından iki mahalleyi su bastı

Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel

Artvin'in Arhavi ilçesinde, etkili olan sağanağın ardından iki mahalleyi su bastı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde, etkili olan sağanağın ardından iki mahalleyi su bastı.

İlçede devam eden yağışın ardından derenin debisinin yükselmesi sonucu Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinin büyük bölümünde cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Mahallelerdeki bazı binaların giriş katlarına da su doldu. Ekipler, iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Arhavi'de sağanağın ardından iki mahalleyi su bastı
Arhavi'de sağanağın ardından iki mahalleyi su bastı
Arhavi'de sağanağın ardından iki mahalleyi su bastı
Arhavi'de sağanağın ardından iki mahalleyi su bastı
Arhavi'de sağanağın ardından iki mahalleyi su bastı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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