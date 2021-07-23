Arhavi'de hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor
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Arhavi'de hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor

Arhavi'de hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Artvin'in Arhavi ilçesinde Kapisre Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda iş yeri ve evin zarar gördüğü selin ardından hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Artvin'in Arhavi ilçesinde Kapisre Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda iş yeri ve evin zarar gördüğü selin ardından hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Artvin Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, selden etkilenen Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallerindeki iş yerleri ve evleri dolaşarak tutanaklarla hasar tespiti yaptı.

Selin cadde ve sokaklara sürüklediği hafriyatın temizlenmesi için de Artvin İl Özel İdaresi, DSİ, Karayolları, Arhavi Belediyesi, Erzurum ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalara devam ediyor.

Binaların bodrum katlarına dolan su vidanjörler yardımıyla boşaltılırken, cadde ve sokaklarda biriken balçık ve diğer malzemeler ise kamyonlara yüklenerek alandan kaldırılıyor.

Vatandaşlar da ev ve iş yerlerinde temizlik yapıyor.

Öte yandan, Türk Kızılay ve yardım kuruluşları su kesintisi olan bölgede vatandaşlara su ve yemek dağıtıyor.

İki mahallede toplam 430 konutun bodrum ve zemin katını su bastı

Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, AA muhabirine, ilçede metrekareye 174 kilogram yağış düştüğünü söyledi.

Kurdoğlu, 4 vadiden gelen suların Kapisre Deresi'nde birleşip taşmasıyla sel felaketinin yaşandığını belirterek, "Sel, Boğaziçi Mahallemizi ve Cumhuriyet Mahallemizin bir kesimini etkiledi. Boğaziçi Mahallemizde 320 konutun, Cumhuriyet Mahallemizde de 110 konutun zemin ve bodrum katlarını su bastı." dedi.

Çevre belediyelerden önemli yardımlar aldıklarını ifade eden Kurdoğlu, "Bakanlarımız geldi, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bu yaraları hep beraber saracağız." diye konuştu.

Kurdoğlu, sel sırasında ilçenin su şebekesinde hasar oluştuğuna işaret ederek, en kısa sürede ilçeye su verilmesi için çalışmaları sürdürüldüklerini kaydetti.

Evini su basan Tanju Dağcı: "Evimizde kullanılacak tek bir eşya kalmadı, sel her şeyi götürdü"

Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir binanın zemin katında bulunan evine su basan Tanju Dağcı, sel sırasında yaşananları anlattı.

Selin sabah saatlerince yaşandığını ve o esnada uyuduğunu belirten Dağcı, "Bağırmalarla, camlara atılan taşlara uyandık. Apar topar hanımı ve çocuğu dışarı çıkardım. İlk defa bu kadar büyük bir felaket yaşadık. Anlatılması zor bir olay. Devletimiz çok büyük. Her şeyin üstesinden geleceğiz. El birliğiyle hepimiz birlik olacağız." dedi.

Dağcı, ekiplerin evde hasar tespitinde bulunduğunu vurgulayarak, "Evimizde kullanılacak tek bir eşya kalmadı, sel her şeyi götürdü. Allah'ın izniyle güzel olacak her şey. Zaten sayın bakanlarımız da geldi, 'her şeyle ilgileneceğiz' dediler." ifadesini kullandı.

Arhavi'de hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor
Arhavi'de hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor
Arhavi'de hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor
Arhavi'de hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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