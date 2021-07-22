Arhavi'de ev, iş yeri ve araçlarında mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arhavi'de ev, iş yeri ve araçlarında mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı

Arhavi'de ev, iş yeri ve araçlarında mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel

Artvin'in Arhavi ilçesinde derenin taşması sonucu ev, iş yeri ve araçlarında mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde derenin taşması sonucu ev, iş yeri ve araçlarında mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı.

İlçe merkezinden geçen derenin taşması sonucu çok sayıdaki binanın giriş ve zemin katındaki ev ve iş yerlerini su basması sonucu mahsur kalanlar AFAD, JAK ve AKUT ekiplerince botlarla bulundukları yerlerden alındı.

Ekipler ev ve iş yerlerinin yanı sıra araçlarında da mahsur kalan vatandaşları botlara bindirerek güvenli bölgelere sevk etti.

İlçe merkezinde yer yer 2 metreye ulaşan su birikintisi dolayısıyla ulaşım sağlanamıyor.

Arhavi'de ev, iş yeri ve araçlarında mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı
Arhavi'de ev, iş yeri ve araçlarında mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı
Arhavi'de ev, iş yeri ve araçlarında mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı
Arhavi'de ev, iş yeri ve araçlarında mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

Geçen hafta felaketi yaşayan Rize yine sele teslim! Fındıklı ilçesinde evleri su bastı, mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı
Geçen hafta felaketi yaşayan Rize yine sele teslim! Fındıklı ilçesinde evleri su bastı, mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı
Düzce'de şiddetli sağanak dereleri taşırdı, vatandaşlar perişan oldu
Düzce'de şiddetli sağanak dereleri taşırdı, vatandaşlar perişan oldu
Jandarma geçit vermedi! Arazide topluca ilerleyen 113 kaçak göçmen yakalandı
Jandarma geçit vermedi! Arazide topluca ilerleyen 113 kaçak göçmen yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Uluğ Hande Yener Neslihan Atagül Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Mesut Özil Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Arhavi'de ev, iş yeri ve araçlarında mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 12:17:23. #1.16#

title