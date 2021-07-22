Arhavi'de derenin taşması sonucu çok sayıda araç suya sürüklendi, ev ve iş yerlerini su bastı

Artvin'in Arhavi ilçe merkezinden geçen derenin taşması sonucu çok sayıda araç suya sürüklendi, ev ve iş yerlerini de su bastı.

Artvin'in Arhavi ilçe merkezinden geçen derenin taşması sonucu çok sayıda araç suya sürüklendi, ev ve iş yerlerini de su bastı.

İlçe merkezinde sağanak dolayısıyla derenin taşması sonucu çok sayıdaki binanın giriş ve zemin katını su bastı. Binaların girişinin kapanması dolayısıyla binalarda çok sayıda vatandaş mahsur kaldı.

Karadeniz Sahil Yolu civarındaki binaların önünde yaklaşık 1,5 metre su birikintisi oluştuğu görüldü, tarım arazileri ise zarar gördü.

Arhavi Devlet Hastanesi ile Arhavi İlçe Jandarma Komutanlığının da giriş ve zemin katlarını su bastı. Çok sayıda aracın ise suya kapılarak sürüklendiği görüldü.

Arhavi ilçe merkezine araç ulaşımını sağlayan köprü de tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı