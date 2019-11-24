Arguvan ve Hekimhan'da Öğretmenler Günü etkinliği

24.11.2019 15:20 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:25

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Malatya'nın Arguvan ve Hekimhan ilçelerinde de etkinlikler düzenlendi.



Öğretmenler Günü kutlamaları çerçevesinde Hekimhan İlçesinde İlçe Mili Eğitim Müdürü Cafer Dilek ve öğretmenler ilk olarak önce Sakarya Ortaokulu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Daha sonra Öğretmenevi'nde devam eden program da konuşan İlçe Mili Eğitim Müdürü Cafer Dilek, "Öğretmenler hangi kültürde hangi zamanda hangi toplumda olursa olsun. Toplumun önderleri ve yol göstericileridir. Bu kapsamada ülkemizde öğretmenlere verilen bu değeri gösterebilmek için 24 Kasım öğretmenler günü tertip ediliyor. Onların kıymetini 365 gün göstermemi lazım. Lakin 24 Kasımda biraz daha ilgi gösterelim onların bu kıymetini bir kez daha ifade etmek gerekiyor. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Vatanımıza milletimize ve devletimize en iyi hizmet edecek nice öğrenciler yetiştirmenizi niyaz ediyorum" dedi.



Program Mesleğe yeni atanan öğretmenlerin yemin töreni ile program sona erdi.



Arguvan'daki kutlamalar



Arguvan ilçesinde de 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir tören düzenlendi. Arguvan Nazım Hikmet meydanında bulunan Atatürk Anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi. Çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.



İlçe kaymakamı Abdullah Şahin ise yaptığı açıklamada, "Geleceğimizin mimarı, yeni nesillerimizi yetiştiren ve büyük önem taşıyan öğretmenlerimiz yeri gelince abilik, yeri gelince annelik yaparak çocuklarımızın geleceği açısından büyük önem taşıyorlar. Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her turlu fedakarlığı gösteren, faydalı bilgiler veren ve bunları sadece öğretmekle kalmayıp öğrenmeyi de sevdiren, öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.



Törene Arguvan ilçe Kaymakamı Abdullah Şahin, Arguvan İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Bozkuş İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında yarın da Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans düzenleneceği belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İHA