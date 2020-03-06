Arguvan'da servis araçlarına sıkı denetim
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Arguvan'da servis araçlarına sıkı denetim

Malatya'nın Arguvan ilçesinde servis araçlarına sıkı denetim yapıldı.

06.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:29
Arguvan'da servis araçlarına sıkı denetim

'nın ilçesinde servis araçlarına sıkı denetim yapıldı.


Arguvan'da öğrenci taşıması yapan araçlar ve şoförlerin belgeleri, ve tarafından bir bir incelendi.


Polis ve jandarmanın yaptığı denetimleri değerlendiren Arguvan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hafız İmer, amaçlarının taşımalı öğrencilerin, sağlıklı ve güvenli bir şekilde evlerinden alınıp okullara gelmelerini sağlamak ve tekrar ailelerini sağ salim teslim etmek olduğuna dikkat çekerek, "Bunun için tüm birimlerimizle koordineli olarak çalışmaktayız. Katkılarından dolayı çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.


İmer bu tür denetimlerin rutin olarak devam edeceğini belirtti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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