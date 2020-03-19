Arguvan'da resmi dairelere giriş ve çıkışta dezenfekte Malatya'nın Arguvan ilçesinde resmi kurumları giriş ve çıkışlarda dezenfekte kolonya el peçetesi bulundurularak korona virüse karşı önlemi alındı.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde resmi kurumları giriş ve çıkışlarda dezenfekte kolonya el peçetesi bulundurularak korona virüse karşı önlemi alındı.

Vatandaşlar, resmi kurumlara giriş ve çıkışlarda, kolonya ile dezenfekte olarak içeri giriyor ve dışarı çıkarken de bu malzemeleri kullanıyor. Eğer kuruma giriş ve çıkışta hijyen kuralına uymayanlar ise nöbetçi emniyet görevlisi tarafından uyarılıyor.

Güvenlik görevlileri, çevresine karşı tokalaşmamaya ve arasında en az 2 metre mesafe bulunması gerektiğine dair bilgi vererek yardımcı oluyor.

Vatandaşları ise ilçe Kaymakamı Abdullah Şahin'e korona virüs sebebiyle aldığı önlemlerden dolayı teşekkür ediyor. - MALATYA

Kaynak: İHA