Arguvan'da okul servislerine sıkı denetim

18.10.2019 14:58

Malatya'nın Arguvan ilçesinde okul servis araçlarına sıkı denetim başlatıldı.



Arguvan Kaymakamlığınca oluşturulan okul servis araçları denetleme komisyonu, öğrenci taşıyan servis araçlarının belgelerini, araç bakım ve temizliğini bir bir inceleyerek denetimden geçirdi. Komisyonda görev alan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hafız İmer, yaptığı açıklamada, amaçlarının öğrencilerin sağlıklı bir şekilde evlerinden alınıp okula gelmelerini ve okuldan da evlerine dönmelerini sağlamak olduğunu belirtti. Denetlemelerde, aynı zaman da araç şoförlerinin taşımayla ilgili sıkıntıları da dinlediklerini ifade eden Müdür İmer, son kontrollerin daha da arttırıldığını kaydetti.



Denetimlere, Arguvan Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü İzzet Güçlü, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hafız İmer, İlçe Emniyet Amirliği Trafik Polisi Çetin Şahin, İlçe Jandarma Komutanlığından Trafik Sorumlusu Uzman Çavuş Sait Karakaş katıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA