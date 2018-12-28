Arguvan'da Öksüz ve Yetim Çocuklara Doğum Günü Sürprizi

Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, "İyi ki doğdun yalnız değilsin" projesi kapsamında ilçede yaşayan öksüz ve yetim çocukların doğum gününü evlerini ziyaret ederek kutluyor.

Beraberinde kurum amirleri ile birlikte çocukları doğum günlerinde yalnız bırakmayan Kaymakam Şahin, daha önce de uyguladıkları bu projelerin dönüşünün çok anlamlı ve çocuklar açısından manevi olarak oldukça verimli olduğunu söyledi. Geleceğin emanetleri olan çocuklar adına yapılacak projelerin artacağını belirten Şahin, her projenin tüm kurumların katılımı ile de destekleneceğini söyledi. Kaymakam Şahin, yeni yılda da çocukların bu mutlu günlerinde yanlarında olunmaya ve onları yalnız olmadıklarını hissettirmeye devam edeceklerini kaydederek ayrıca çocukların psiko sosyal gelişimlerini destekleyici, sosyal hayata entegre olmalarını artıracak projelerin yapım ve uygulamasına da devam edileceğini belirtti. "iyi doğdun, yalnız değilsin" projesinin Arguvan Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Başkanlığı'nın işbirliği, gönüllü öğretmenlerin de katılımı ile yürütülmeye devam edileceği dile getirildi. - MALATYA

Kaynak: İHA