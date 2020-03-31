Arguvan'da korona virüs denetimi Malatya'nın Arguvan ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında ilçeye giriş çıkışlarda polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri yoğunlaştırdı.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında ilçeye giriş çıkışlarda polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri yoğunlaştırdı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda alınan korona virüs önlemleri kapsamında ilçe Jandarma Komutanlığı ve ilçe Emniyet Trafik Denetleme ekipleri, ilçe giriş ve çıkışlarında yoğun denetimler yapıyor.

Polis ve Jandarma ekipleri, araçları tek tek durdurarak kontroller gerçekleştirdi. Sürücülere uyarılarda bulunan ekipler, sosyal mesafe uyarısında bulundu. Sağlık görevlileri de ekiplerin durdurup araç içerisinde bulunan kişilerin ateşlerini ölçtü.

Denetlemeye ilçe Kaymakam Abdullah Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş katıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA