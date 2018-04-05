Arguvan'da Kitap Okuma Etkinliği
Malatya'nın Arguvan ilçesinde öğrenciler, kitap okuma etkinliği düzenledi.
Malatya'nın Arguvan ilçesinde öğrenciler, kitap okuma etkinliği düzenledi.
Nazım Hikmet Meydanı'nda, Arguvan Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri, idarecileri ve vatandaşların katılımıyla açık havada kitap okuma etkinliği yapıldı.
Etkinlik öncesi açıklamada bulunan Arguvan Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Aziz Çitil, kitap okuma bilincini arttırmak amacıyla ilçedeki iş yerlerine, okullara ve diğer kamu kurumlarına öğrenciler tarafından hazırlanan broşürlerin dağıtıldığını söyledi.
Öğrencilerle açık havada 2 saat boyunca kitap okuyacaklarını belirten Çitil, "Okulda sürdürdüğümüz kitap okuma etkinliğini, ilçemizin tümüne yaymak ve kitap okumayı alışkanlık haline getirmek için açık havada kitap okuma etkinliği yapıyoruz. Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.