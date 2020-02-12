Arguvan'da kar etkili oldu

12.02.2020 17:13 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:13

Malatya'nın Arguvan ilçesinde kar etkili oldu



Arguvan'da şiddetli kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor. İlçe genelinde etkili olan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde yoğunluğunu artırdı. Kar yağış devam ediyor. İlçe merkezinde kar kalındığı 5 santimetreyi geçerken, yüksek kesimlerden ise 10-15 santimetreyi bulduğu belirtildi.



Arguvan Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinde ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor. - MALATYA

Kaynak: İHA