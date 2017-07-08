Arguvan'da Kadınlara Kanser Taraması

Malatya Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Arguvan'da kanser tırıyla kadınlara yönelik tarama yapıldı.



Arguvan Toplum Sağlığı Merkezi sorumlu doktoru Gürkan Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe Kaymakamı Cuma Emeç'in yoğun çabaları sonucu kanser tarama tırının ilçeye geldiğini aktardı.



İlçede 2 hafta boyunca tüm Arguvanlı kadınların tırda kontrol edilebileceğini belirten Karakuş, köyden gelecek kadınların ulaşımını kolaylaştırmak için belirli günlerde mahallelerde servislerin kaldırılacağını sözlerine ekledi.



Kanser tarama tırı, Nazmi Hikmet Meydanında 2 hafta boyunca saat 08.00-17.00 arasında hemşireler Tuğba Bak ve Elif Kantarcıoğlu kontrolünde vatandaşlara hizmet verecek.