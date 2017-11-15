Arguvan'da İlçe Temsilcisi Öğrenci Seçimi

Arguvan'da ilçe temsilcisi öğrenci seçimi yapıldı.



Arguvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yapılan seçimde, Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Lisesinden Evren Uğurlu, Arguvan İmam Hatip Ortaokulundan Bahar Koç ve Yazıbaşı Ortaokulundan Hatice Şavlı ilçe temsilcisi öğrenci oldular.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Hafız İmer, seçim sonrası yaptığı konuşmada, Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi ile öğrencilerde demokrasi kültürünün oluşturulmasının hedeflendiğini kaydetti.



Hoşgörü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün, bu tür seçimlerle kazandırıldığını aktaran İmer, projeyle katılımcı olabilme, iletişim kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılmasının amaçlandığını ifade etti.