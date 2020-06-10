Arguvan'da hasat biçim ücretleri belirlendi Malatya'nın Arguvan ilçesinde hububat hasadı devam ederken, biçerdöver ücreti de belirlendi.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde hububat hasadı devam ederken, biçerdöver ücreti de belirlendi.

Arguvan Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk, ilçeye Adana'dan gelen biçerdövercilerle bir araya geldi. Aslantürk yaptığı konuşmada, "Şu anda bölgemizde Adana'dan yüzlerce kilometre yol kat ederek gelen biçerdöverciler hububat hasadı yapıyor. Arguvan'da hasat biçimi fiyatını da istişarelerle belirledik. Susuz hasat ürünün dönümünü 18 TL, sulu hububat hasat dönümü ise 20 TL olarak biçerdövercilerle fiyatı anlaştık" ifadelerini kullandı.

Morhamam ve İsa Mahallelerinde Buğday ve Arpa hasadında inceleme yapan Ziraat Odası başkanı Turan Aslantürk, " Malatya'da Buğday ve Arpa'da en fazla ürün Arguvan bölgesinde elde ediliyor. Korona virüs zamanında bile çiftçiler durmadı üretime devam etti. Bu yıl hasat verimi çok güzel. Çiftçilerimize bol bereketli bir yıl oldu" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA