Arguvan'da 23 Nisan etkinliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arguvan'da 23 Nisan etkinliği

Arguvan'da 23 Nisan etkinliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yıldönümü Malatya'nın Arguvan ilçesinde de kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yıldönümü Malatya'nın Arguvan ilçesinde de kutlandı. Arguvan'da jandarmanın etkinliği kutlamalara damga vurdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Arguvan ilçesinde Nazım Hikmet meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

Maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleşen anıt önündeki törene, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva, ilçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay ile bazı okul müdürleri katıldı.

Korona virüs nedeniyle bu yıl buruk geçen kutlamalarda, ilçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi. Daha sonra İstiklal Marşı okuldu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Jandarmadan etkinlik

Bu arada, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle törene öğrenciler katılmazken, ilçede jandarma komutanlığı tarafında resmi araçlarıyla konvoy düzenlendi. Jandarma kapı kapı dolaşarak çocukların bayramını evlerinde kutladı. Jandarma görevlileri, çocuklara bayrak hediye edip, kek ve çikolata ikramında bulundular. - MALATYA

Arguvan'da 23 Nisan etkinliği
Arguvan'da 23 Nisan etkinliği
Arguvan'da 23 Nisan etkinliği
Arguvan'da 23 Nisan etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
İstanbul Valiliği: Özel bir günde kullanılan üslubu kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz
İstanbul Valiliği: Özel bir günde kullanılan üslubu kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Vladimir Putin Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Merve Dizdar Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Aykut Kocaman Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Arguvan'da 23 Nisan etkinliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 16:21:01. #1.15#

title