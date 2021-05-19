Arguvan'da 19 Mayıs kutlamaları
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Arguvan'da 19 Mayıs kutlamaları

Arguvan'da 19 Mayıs kutlamaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Malatya'nın Arguvan İlçesi'nde de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Malatya'nın Arguvan İlçesi'nde de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Nazım Hikmet Meydanında yapılan kutlamalar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi. Daha sonra İstiklal Marşı okuldu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleşen anıt önündeki törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay, İlçe Belediye Başkanı Vekili Aktan Güler, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva, öğretmenler, vatandaşlar ve siyasi parti temsilcileri katıldı

Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ünal Yaşar, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, "Büyük Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadele Türk tarihinde önemli dönüm noktalarından biridir. Tarihi boyunca bağımsız yaşamış olan Türk Milleti'nin hür, bir şekilde yaşaması için mücadele etmesi gerektiğini bilen Büyük Önder yediden yetmişe, Anadolu insanını arkasına alarak milli mücadeleyi başlatmış ve tüm imkansızlıklara, rağmen bu mücadelede Türk Milleti başarı elde etmiştir.

Bağımsızlığımızın nasıl elde edildiğini, hangi zorluklarla kazanıldığını herkesin bilmesi gerekir. Bu açıdan Türk Milleti milli mücadele sonrası ilan edilen Cumhuriyet'imizle dünya milletleri arasındaki şerefli yerini almıştır.

Atatürk, en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni Türk gençliğine emanet etmiştir. Türk gençliği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu emanete sahip çıkacaktır.

Milli mücadeledeki inanç, birlik, beraberliğin her zaman örnek alınarak, aynı kararlılıkla sürdürülmesi ülkemizin başarıya ulaşmasında en büyük etken olacaktır. Bunun bozulmasına da başta Türk Gençliği olmak üzere Türk Milleti fırsat vermeyecektir.

Bayrağımız hür olarak vatan toprakları üzerinde dalgalanıyorsa, bunu borçlu olduğumuz büyük önder Atatürk başta olmak üzere bütün şehitlerimize borçluyuz. Onları rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık diliyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sevgi, saygıyla kutluyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Arguvan'da 19 Mayıs kutlamaları
Arguvan'da 19 Mayıs kutlamaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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