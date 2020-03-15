Arguvan Belediyespor Orduzuspor'u 2-0 mağlup etti
Malatya Amatör Futbol Liginde mücadele eden Arguvan Belediyespor, kendi sahasında Orduzuspor'u 2-0 mağlup etti.
15.03.2020 16:59 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:59
Malatya Amatör Futbol Liginde mücadele eden Arguvan Belediyespor, kendi sahasında Orduzuspor'u 2-0 mağlup etti.
Ligin 14'ncü haftasında kendi saha Orduzuspor ile karşılaşan Arguvan Belediye spor rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Arguvan Belediyespor'un gollerini Rıdvan Kar ile Hasan Korkmaz kaydetti.
Arguvan Belediyespor taraftarları takımlarını yalnız bırakmazken,Korona virüs tedbiri nedeniyle tribünde dışında maçı takıp ettiler. - MALATYA
Kaynak: İHA