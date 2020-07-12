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Arguvan Belediyesi'nden Lavanta hasat günü

Malatya'nın Arguvan ilçesinde Lavanta hasadının başlaması nedeniyle Lavanta Hasat Günü düzenlendi.

Arguvan Belediyesi'nden Lavanta hasat günü
12.07.2020 13:38 | Son Güncelleme: 12.07.2020 14:36

Malatya'nın Arguvan ilçesinde Lavanta hasadının başlaması nedeniyle Lavanta Hasat Günü düzenlendi.

Arguvan Belediyesi'nin düzenlediği programa, Malatya Valisi Aydın Baruş, İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin, Malatya Büyük Şehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, diğer ilgili ve yetkililer katıldı.

Burada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, " Arguvan Belediye Başkanı bize lavanta bitkisi temin edildiği takdirde Arguvan topraklarının buna müsait olduğunu ve yetiştirilebileceğini, sanayi ürünü olarak da kozmetik ürünü olarak da önemli bir katma değere sahip olmasıyla ülkemiz ve Arguvan ekonomisine katkı sağlaması anlamında önemli bir çalışma olacağını belirttiler. Bizde Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli tüm desteği verdik ve lavanta bitkisinin dikimi gerçekleştirildi. Bugünde sayın valimiz ile birlikte ilk hasadı yaptık. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

Vali Aydın Baruş ise Arguvan Belediyesi'nin böyle bir çalışmaya girmiş olmasının, çiftçilere örnek olması açısından önemli olduğuna dikkat çekerek, " Biz buradaki çiftçilerimizin lavanta yetiştiriciliğine ilgi göstermesini istiyoruz. Çünkü lavanta bitkisi ekonomik anlamda iyi değerlendirilirse kozmetik sanayinde, ilaç sanayinde kullanılan bir bitki ve verimli olarak yağı çıkarıldığı takdirde çok ciddi maddi değere sahip. Dolayısıyla bunu değerlendirdiği zaman çiftçimiz diğer ürünlere göre daha fazla gelir elde edecek. Diğer taraftan arıcılık için de lavanta çiçeği çok önemli. Çevrede lavanta tarlası sayısı arttığı zaman burada arıcılarımız gelip lavanta çiçeğinden bal elde etme imkanına kavuşuyorlar ki lavanta balı da değeri yüksek bir ürün. Bunu ekonomik olarak değerlendirip hem arıcılık hem yağı ve diğer ürünlerinden istifade ederek bunu ekonomiye kazandırmak Arguvan ilçemize ve uygun olan diğer ilçelerimizdeki çiftçilerimize önemli gelir sağlayacak. Bugün de lavanta hasadını yapmak üzere buraya geldik. Ben Arguvan Belediyemizi ve bu projeyi destekleyen Büyükşehir Belediyemizi tebrik ediyorum. Bu çok önemli bir çalışma umarım bundan sonraki yıllarda İl Tarım Müdürlüğümüzün, İlçe Tarım Müdürlüğümüzün de desteğiyle buradaki lavanta tarlalarının sayısı artar ve çiftçimize önemli bir gelir sağlanmış olur" ifadelerini kullandı.

İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş da, Lavanta hasadı hakkında bilgiler aktardı. Kızıldaş, programa katılanlara da teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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