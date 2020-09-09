Argtim Ismaili beklemeye geçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Argtim Ismaili beklemeye geçti

FC Wil'in 21 yaşındaki ön liberosu Argtim Ismaili beklemede.

Argtim Ismaili beklemeye geçti
09.09.2020 18:17 | Son Güncelleme: 09.09.2020 18:22

FC Wil'in 21 yaşındaki ön liberosu Argtim Ismaili beklemede. Daha önce Süper Lig ekiplerine önerilen genç futbolcunun menajeri bu hafta Türkiye'ye gelerek görüşmelere başlayacak.

İsviçre ekiplerinden FC Wil forması giyen Argtim Ismaili'nin Türkiye'deki geleceği bu hafta belli olacak. Menajeri tarafından Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'a önerildiği öğrenilen genç futbolcu için bu hafta görüşmeler gerçekleşecek. Asıl mevkisi ön libero olan ve orta sahanın ortasında da forma giyebilen Ismaili, bu sezon takımıyla çıktığı 35 maçta 3 gol attı. 1.84 boyundaki oyuncunun takımıyla sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda bitecek. Argtim Ismaili için istenilen bonservis bedeli 350 bin euro. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Ferhat Göçer Acun Ilıcalı Tuna Kiremitçi
Spor Erol Bulut Tamer Tuna Gökhan Töre Metin Oktay Eddie Newton
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: Argtim Ismaili beklemeye geçti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 18:27:46. #1.14#
title